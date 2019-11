Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Pedro Capó et Vitaa interprètent « Calma » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Pedro Capó est le nouveau phénomène qui fait danser la planète, il connaît un véritable succès international depuis la sortie de son morceau intitulé "Calma". Sur YouTube, le clip a dépassé le milliard de vues en moins d’un an. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.