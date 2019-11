NMA 2019 - Sam Smith interprète « Dancing with a stranger »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Sam Smith interprète « Dancing with a stranger » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Sam Smith est devenu l’un des talents les plus reconnus et récompensés de la planète, décrochant pas moins de quatre récompenses aux Grammy Awards en février 2015 et un Oscar en 2016 pour la Meilleure chanson originale. Sam Smith nous fait l’honneur d’interpréter "Dancing With a Stranger", le titre le plus diffusé en radio dans le monde sur l’année 2019. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.