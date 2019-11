Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Soprano et Vincenzo interprètent « Le coach » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Soprano cartonne actuellement avec son dernier album "Phoenix", certifié triple disque de platine avec plus de 400 000 ventes. Le disque a donné naissance aux hit "Le coach" en feat avec Vincenzo. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano