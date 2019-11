NMA 2019 - Tones and I interprète « Dance Monkey »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Tones and I interprète « Dance Monkey » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. « Dance Monkey » est le titre le plus écouté au monde sur Spotify et le plus shazamé tout pays confondu. Le hit à la mélodie infectieuse est le plus gros titre international en France, séduisant au passage 5 millions d'auditeurs par semaine et le clip a déjà dépassé les 100 millions de vues. Tones And I est LA sensation musicale de cette fin d'année. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.