NMA : la saga du show évènement

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Cette année encore, les NMA font l'évènement. Et la magie est une nouvelle fois au rendez-vous. Quels sont les secrets de ce concert hors-norme ? Ce documentaire exceptionnel nous emmène dans les coulisses des NMA, l'un des plus grands shows musicaux au monde. Au programme cette année, comme chaque fois, un mélange de stars incontestées, comme Angèle, Vitaa et Slimane, Gims ou Sam Smith, mais également les révélations de l'année, comme Hatik ou Squeezie, le Youtubeur au 15 millions d'abonnés. Comment les artistes se préparent-ils ? Qu'ont-ils ressenti en montant sur scène ? Et surtout, quelles anecdotes n'ont-ils jamais osé raconter ? Des Black Eyed Peas à Soprano, de David Guetta à Charlie Puth, sans oublier Claudio Capéo, Nicolas Sirkis, Shy'm ou Jenifer, toutes les plus grandes stars qui ont marqué les NMA reviendront sur les moments cultes de l'émission. Ils raconteront leurs meilleurs souvenirs, leurs plus beaux duos, leurs prestations les plus folles, leurs instants les plus émouvants, leurs " 1ère fois " … Entre les répétitions et les coulisses, tous se confient et livrent leurs anecdotes, drôles ou émouvantes. Un document exceptionnel qui prolonge la magie des NMA.