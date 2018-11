NRJ Music Awards 2018 - 2ème partie

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 10 novembre 2018 pour l'une des plus grandes cérémonies du monde : la 20ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ MUSIC AWARDS : le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public. Comme chaque année, l'événement musical de l'année récompensera les stars françaises et internationales préférées du public. Sur la scène du Palais des Festivals se succèderont tous les artistes qui ont marqué l'année 2018 pour des prestations exceptionnelles : MUSE et DUA LIPA ont déjà confirmé leur présence… Et bien d'autres stars parmi les plus grands artistes français et internationaux annonceront très vite leur venue à Cannes. Il reste encore quelques semaines pour voter ! Pour cette 20ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n'est possible de voter, dans chaque catégorie, sur nrj.fr et mytf1.fr, qu'une seule fois par jour jusqu'à la veille de la cérémonie, soit vendredi 9 novembre 2018 à 14h.La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d'expertise d'ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. La douzième catégorie, " Chanson de l'année ", sera révélée ultérieurement et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.Retrouvez ci-dessous l'intégralité des catégories. Pour voter, rendez-vous sur nrj.fr et mytf1.fr Révélation Francophone de l'année1. Dadju2. Eddy de Pretto3. Hoshi4. Marwa Loud5. Aya Nakamura6. Vegedream Révélation Internationale de l'année1. Cardi B2. Camila Cabello3. Dua Lipa4. Álvaro Soler5. Liam Payne6. Post Malone Groupe / Duo Francophone de l'année1. Bigflo & Oli2. Hyphen Hyphen3. Naestro - Maître Gims - Vitaa - Slimane et Dadju4. Maître Gims - Vianney5. Orelsan - Stromae 6. Vitaa - Claudio Capeo Groupe / Duo International de l'année 1. David Guetta - Sia2. Calvin Harris - Dua Lipa3. Imagine Dragons4. Nicky Jam - J.Balvin5. Maroon 56. Muse Artiste Masculin Francophone de l'année1. Amir2. Kendji Girac3. Maître Gims4. Orelsan5. Slimane6. Soprano Artiste Masculin International de l'année1. Drake2. Shawn Mendes3. Charlie Puth4. Ed Sheeran5. Justin Timberlake6. The Weeknd Artiste Féminine Francophone de l'année1. Christine and the Queens 2. Jain3. Jenifer4. Louane5. Vitaa6. Zazie Artiste Féminine Internationale de l'année1. Beyoncé2. Selena Gomez3. Ariana Grande4. Dua Lipa5. P!nk6. Sia Clip de l'année1. Demain - Bigflo & Oli (feat. Petit Biscuit) 2. Alright - Jain3. Basique - Orelsan 4. In My Feelings - Drake5. No Tears Left To Cry - Ariana Grande6. Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B) DJ de l'année1. DJ Snake2. Feder3. David Guetta4. Calvin Harris5. Kygo6. Ofenbach Chanson Internationale de l'année1. God's Plan - Drake 2. No Tears Left to Cry - Ariana Grande3. One Kiss - Calvin Harris feat. Dua Lipa4. X - Nicky Jam x J. Balvin5. Remind Me to Forget - Kygo feat. Miguel6. Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B)