NRJ Music Awards 2021 (2eme Partie)

AVEC LA PRESENCE EXCEPTIONNELLE POUR LA PREMIERE FOIS EN PRIME TIME EN FRANCE DU GROUPE AMERICAIN IMAGINE DRAGONSLE RETOUR D'ANGELE EN EXCLUSIVITEAINSI QUE DE TOUS LES ARTISTES QUI ONT MARQUE L'ANNEE PARMI LESQUELS SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JEREMY FREROT...Les NRJ Music Awards, e´ve´nement musical de renomme´e mondiale, font leur grand retour sur la sce`ne du Palais des Festivals de Cannes. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 20 novembre 2021 pour l’une des plus grandes ce´re´monies du monde : la 23e`me e´dition des NRJ MUSIC AWARDS, pre´sente´e par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congre`s de Cannes. Les NRJ Music Awards re´unissent tous les ans les plus grandes stars franc¸aises et internationales a` l’occasion de la seule ce´re´monie de remise de prix ou` les gagnants sont de´signe´s par le public, et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’anne´e ! TF1 et NRJ ont annoncé la liste des nomme´s pour cette 23e`me e´dition. Du lundi 11 octobre a` partir de 12h et jusqu’au 19 novembre 20h, le public peut voter pour ses artistes/titres pre´fe´re´s, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour, dans chacune des cate´gories. La me´canique de vote e´prouve´e lors des e´ditions pre´ce´dentes est maintenue : il n’est possible de VOTER, dans chaque cate´gorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confie´e a` la socie´te´ ATOS WORLDLINE, le centre d’expertise d’ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. LISTE DES NOMMÉSRÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE ANGELCYCÉPHAZHERVÉLA ZARRA NAPSWERE VANARÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉEBAD BUNNY DUNCAN LAURENCEFAOUZIAJUSTIN WELLINGTONOLIVIA RODRIGOTHE KID LAROIGROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L'ANNÉE 13'ORGANISÉINDOCHINE POLO & PANTHERAPIE TAXIVITAA & SLIMANECOLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉEAMEL BENT & HATIK – “1, 2, 3”DADJU & ANITTA – “Mon Soleil”GIMS & DHURATA DORA - “Only You“GRAND CORPS MALADE & LOUANE - “Derrière Le Brouillard“KENDJI GIRAC & SOOLKING – “Bebeto“M. POKORA & DADJU – “Si On Disait”SIA & AMIR – “1+1”GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉECOLDPLAYIMAGINE DRAGONSMANESKINMAROON 5SILK SONICCOLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE BLACK EYED PEAS & SHAKIRA - “Girl Like Me”COLDPLAY & BTS - “My Universe”DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - “Selfish Love”ELTON JOHN & DUA LIPA - “Cold Heart” (PNAU Remix)THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - “Stay”THE WEEKND & ARIANA GRANDE - “Save Your Tears” ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉEDADJUGIMSGRAND CORPS MALADEHATIKJÉRÉMY FRÉROTKEEN’VKENDJI GIRACSOPRANOTAYCVIANNEYARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉEED SHEERANJUSTIN BIEBERLIL NAS XSHAWN MENDESTHE WEEKNDTOM GREGORYARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉEAMEL BENTCLARA LUCIANIEVAHOSHIJULIETTE ARMANETLOUANEWEJDENEYSEULT ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉEAVA MAXBILLIE EILISHCAMILA CABELLODOJA CAT DUA LIPASIASHAKIRACHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉEED SHEERAN – “Bad Habits“IMAGINE DRAGONS – “Follow You“JUSTIN BIEBER ft DANIEL CAESAR, GIVEON – “Peaches“OLIVIA RODRIGO – “Good 4 U”SHOUSE – “Love Tonight”THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER - “Stay”THE WEEKND – ”Save Your Tears”DJ DE L’ANNÉEDAVID GUETTADJ SNAKEKUNGSMARTIN GARRIXOFENBACHROBIN SCHULZCLIP DE L’ANNÉE DJ SNAKE / SELENA GOMEZ – ”Selfish Love”ED SHEERAN – ”Bad Habits” GRAND CORPS MALADE / LOUANE – ”Derrière Le Brouillard” JULIEN DORÉ – ”Waf ”LIL NAS X – ”Montero (Call Me By Your Name)”SOPRANO – ”Près Des Étoiles”TAYC - ”Le Temps” THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – ”Stay” THE WEEKND – “S