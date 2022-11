NRJ Music Awards 2022 - Angèle « Amour, Haine et Danger » -

Pour cette 24ème édition des NRJ Music Awards2020, Angèle interprète « Amour, Haine et Danger », issu de son album « Nonante-cinq », en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Propulsée au sommet des hit-parades, devenue égérie des marques de luxe et nouvelle icône de la pop et figure du féminisme, l’interprète de « Balance ton quoi » défend ce soir son titre « Amour, Haine et Danger » dans la catégorie Artiste féminine francophone face à Aya Nakamura, Amel Bent, Camelia Jordana, Clara Luciani, Izai et Juliette Armanet. Qui remporte l’Award ce soir ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022