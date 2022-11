NRJ Music Awards 2022 - Ava Max « Million Dollar Baby »

Auteure-compositrice-interprète américaine, Ava Max remporte un succès international avec son titre « Sweet But Psycho ». Ava Max, c’est une histoire de tubes, irrésistibles, fédérateurs, du genre qui restent dans la tête pendant des jours. Ces hits imparables, vous les connaissez tous : Sweet But Psycho, So Am I, Kings & Queens, Salt, Everytime I Cry, My Heart & My Heart et désormais Million Dollar Baby. Avec plus de 12 milliards d’écoutes dans le monde et des collaborations emblématiques, Ava Max s’est hissée en quelques années au statut de véritable icône pop. Et autant dire qu’elle ne compte pas s’arrêter là ! Elle concourt ce soir dans la catégorie « Artiste féminine internationale de l’année » face à de grands noms de la scène internationale : Adele, Anitta, Lizzo, Beyoncé, Camila Cabello, Lady Gaga et Shakira. Qui sera récompensé ce soir ? C’est le public qui a choisi en votant depuis un mois sur MYTF1. Découvrez sa prestation. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022