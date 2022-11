NRJ Music Awards 2022 - Aya Nakamura et Damso « Dégaine » en compétition

Grâce à son titre « Djadja », certifié disque de diamant en 2018, Aya Nakamura a été propulsée sur la scène française et devenue incontournable non seulement en France, mais aussi à l’international. Ce soir Aya Nakamura en duo avec Damso, rappeur et auteur-compositeur-interprète reprennent le titre « Dégaine » sorti en mars dernier. Voici les paroles du refrain, à vous de chanter et de danser puis de voter pour la chanson francophone de l’année : Taille mannequin, mannequin, sans forcer (sans forcer) T'as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine (oh oui) Mannequin, mannequin, sans forcer (sans forcer) Té-ma la dégaine, té-ma la dégaine Et si ça brille, j'peux pas t'expliquer (eh-eh-eh) Té-ma la dégaine (té-ma la dégaine), té-ma la dégaine (té-ma la dégaine) Mannequin, mannequin sans forcer T'as kiffé la dégaine (oui), té-ma la dégaine Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022