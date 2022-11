NRJ Music Awards 2022 - Bigflo & Oli (feat. Julien Doré) « Coup de Vieux » en compétition

C’est la collaboration parfaite BigFlo et Oli accompagné de Julien Cramé sosie de Julien Doré ! Mais ce sont bien BigFlo et Oli et Julien Doré, tous trois nommés dans la catégories : « Groupe / Duo francophone » face à 47Ter, Indochine, Louise Attaque et Terrenoire et Bigflo & Oli dans la nouvelle catégorie « le clip francophone » face à « Tout savoir » – Adé ; « Démons » – Angèle feat. Damso ; « La Quête » – Orelsan ; «Mon Amour» – Stromae & Camila Cabello et «Péon» – Vald feat. Orelsan. Bigflo & Oli en trio avec Julien Cramé (sosie de Julien Doré) interprètent leur titre « Coup de vieux ». Voici les premières paroles : Eh, ma génération, elle a Elle a tout oublié des révisions du bac' Elle veut un dealeur pas trop loin d'la fac Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens Elle veut un coup d'un soir mais qui dure deux ans On faisait des tours géantes en Kapla Et le tour du monde sur un cartable Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août Te comptait les centimes pour s'attacher une couille de mammouth Des fois, plus de cadeaux, les parents séparés Elle s'est inscrite à la salle mais n'y est jamais allée Le lait toujours après les Chocapic Elle assume pas mais elle a dansé la tecktonik Défoncée, elle mate les Zinzins de l'Espace Elle écrivait des trucs au Blanco sur l'Eastpak High School Musical, Hannah Montana Karaoké du Lac du Connemara Asereje, de a, de eh Personne comprenait mais tout l'monde chantait Dans son salon, elle a des panneaux d'chantier Elle les collectionne quand elle est bourrée Je vous parle d'un temps Que les moins d'vingt ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins d'vingt ans Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022