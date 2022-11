NRJ Music Awards 2022 - Bebe Rexha « I’m Good (Blue) »

Bebe Rexha interprète le dernier tube I'm Good (Blue) sur le rythme international du DJ iconique David Guetta.. Huit semaines après sa sortie, la chanson reste aujourd'hui la deuxième la plus streamée au monde sur une plateforme musicale ! Il s'agit de la cinquième collaboration entre les deux stars, qui ont déjà signé ensemble les hits Hey Mama, Say My Name, Family et Yesterday. Superstar américaine écoutée par 50 millions d'internautes chaque mois sur une plateforme musicale, Bebe Rexha est connue pour être la voix des tubes mondiaux I Got You, I'm A Mess, Me, Myself & I avec le rappeur G-Eazy, ou encore In The Name of Love de Martin Garrix. Ce soir, elle concourt avec David Guetta pour les Awards « Reprise / Adaptation de l’année » - nouvelle catégorie » et « Chanson Internationale de l’année » avec le titre « I’m Good (Blue) ». Seront-ils primés pour ce grand succès ? Cliquez pour le savoir… Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022