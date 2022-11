NRJ Music Awards 2022 - Gayle « abcdefu »

Il aura suffi d’un refrain pour changer la vie de Gayle. Ce refrain, c’est celui d’’abcdefu’, incontestablement l’un des plus gros tubes de 2022, écouté 2 milliards de fois dans le monde et ayant inondé les réseaux sociaux pendant des mois. Une ritournelle implacable qui propulse la jeune auteure-compositrice américaine sur le devant de la scène, guitare électrique à la main, l’honnêteté et la puissance de sa musique comme seules armes. Si Gayle se retrouve aujourd’hui nommée pour d’innombrables récompenses internationales, c’est avant tout pour son talent à remettre au goût du jour l’union de la pop et de l’esprit punk, comme elle le fait avec son nouveau single ‘fmk’. Ce soir Gayle vient défendre son award « Chanson Internationale de l’année » face à « Envolver » – Anitta, « Don’t You Worry » – Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, « Bam Bam » – Camila Cabello & Ed Sheeran, «I’m Good (Blue) » – David Guetta feat. Bebe Rexha, « As It Was » – Harry Styles, « Bones » – Imagine Dragons, « Calm Down » – Rema – Gayle, sera-t-il récompensé suite aux votes du public ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022