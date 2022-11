NRJ Music Awards 2022 - Juliette Armanet « Flamme »

Après le succès fulgurant de son premier album « Petite Amie » qui s’est vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, la renversante Juliette Armanet revient avec un deuxième album studio sorti en novembre dernier intitulé « Brûler le feu ». Le premier extrait de cet album « Le Dernier jour du disco » a remporté un véritable succès. L’artiste vient interpréter en direct son dernier single « Flamme » issu de son album et concourt dans deux catégories : « Artiste féminine francophone de l’année face à Amel Bent, Angèle, Camélia Jordana, Clara Luciani, Aya Nakamura, Izïa et la deuxième, « Tournée francophone de l’année », toute nouvelle catégorie, face à Grand Corps Malade, Indochine, Julien Doré, Orelsan et Soprano. Une chose est sûre : Juliette Armanet fait déjà partie des grands noms de la chanson française ! L’ambiance Disco est au rendez-vous ce soir Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022