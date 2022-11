NRJ Music Awards 2022 - Kendji Girac « Eva » en compétition

On ne présente plus Kendji Girac, révélé lors de The Voice en 2014 qui connait depuis le succès dès son premier titre et ne cesse de remporter les awards, et dernièrement en 2021 celui de la Chanson francophone de l’année avec « Evidemment ». Ce soir, l’artiste français devenu aussi coach de The Voice Kids et acteur principal dans la fiction sur TF1, « Champion », interprète son dernier titre « Eva », accompagné au piano Juliette Armanet, une magnifique chanson dédiée à sa fille Eva Alba. Remportera-t-il ce soir l’award de la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Keen’V, Amir, M. Pokora, Orelsan, Slimane, Soprano, Stromae, Tayc ? C’est vous public qui décidez en votant en direct. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022