NRJ Music Awards 2022 - Lizzo « 2 be Loved »

Chanteuse, flutiste, parolière et rappeuse américaine Lizzo affiche déjà 4 album à son actif. Son dernier titre « 2 be Loved » issu de son dernier album « Special », se classe en haut des charts américains. Certains artistes semblent destinés à devenir des icônes intemporelles. En à peine plus de 3 ans, c’est désormais chose faite pour Lizzo ! Grâce à un savant mélange d’humour irrésistible, de bonne humeur, de messages sincères et justes, le tout saupoudré d’un zeste de flûte, d’une pointe de twerk et porté par une voix exceptionnelle qui donne instantanément la chair de poule, Lizzo a mis la planète à ses pieds avec des tubes comme « About Damn Time » et « 2 Be Loved » (Am I Ready), empochant 3 Grammy Awards et 8 milliards d’écoutes au passage. Ce soir, Lizzo nous interprète ce titre en compétition dans la nouvelle catégorie « Clip International de l’année » face à Don’t You Worry» – Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta ; «Pink Venom» – Blackpink ; «Let Somebody Go» – Coldplay & Selena Gomez ; «As It Was» – Harry Styles et «Forget Me» – Lewis Capaldi. L’artiste concourt aussi dans la catégorie « Artiste féminine internationale de l’année « face à de grands noms de la scène musicale Adele, Anitta, Ava Max, Beyoncé, Camila Cabello, Lady Gaga et Shakira. Qui sera récompensé ce soir ? Voir la prestation très feel-good de Lizzo Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022