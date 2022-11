NRJ Music Awards 2022 - M Pokora « Qui on est » élu "Chanson francophone " - en compétition

En savoir plus sur M Pokora

Sacré « Meilleure Performance francophone de la soirée des NRJ MUSIC AWARDS 2020 », ce sera ainsi le 14è trophée que remporte M Pokora et de confirmer sa place de recordman de la cérémonie. Le coach de The Voice interprète ce soir en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, son dernier titre « Qui on est ». Nommé dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Keen’V, Amir, Kendji Girac, Orelsan, Slimane, Soprano, Stromae, Tayc, c’est à vous public que revient le pouvoir de décider qui remportera ce titre en votant en direct pour votre artiste favori. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022