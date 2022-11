NRJ Music Awards 2022 - Mentissa « Et bam »

Révélée dans l’émission de The Voice, Mentissa vient interpréter son premier single sur la scène des NRJ Music Awards, « Et bam » à l’occasion des NRJ Music Awards en direct du Palais des Festivals et Congrès de Cannes sur TF1, une soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas. Le public a pu voter pendant mois, jusqu’au jour J de l’émission, pour ses artistes préférés et/ou titres favoris. Mentissa défend sa place dans la catégorie « Révélation Francophone de l’année » face à Adé, Luijipeka, Yanns, Adèle Castillon, Pierre De Maere. Une pluie d’artistes présents sur cette scène dont David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, M. Pokora… Qui recevra un trophée des NMA 2022 ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022