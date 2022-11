NRJ Music Awards 2022 - le replay de la cérémonie - Partie 1

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24e`me édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année ! NRJ et TF1 aspirant à être toujours au cœur de l’actualité, 4 nouvelles catégories viennent s’ajouter au palmarès de cette nouvelle édition :Les catégories Clip Francophone et Clip International se dissocient afin de valoriser à part entière les clips français et internationaux car chacun mérite sa place.La catégorie Social Hit : à travers cette nouvelle catégorie devenue indispensable TF1 et NRJ veulent saluer les artistes ou titres émergeants via les nouveaux médias digitaux. La catégorie Reprise et/ou adaptation met à l’honneur la nouvelle tendance du marché et grâce à laquelle beaucoup d’artistes connaissent leurs plus grands hits.Par la catégorie Tournée Francophone TF1 et NRJ ont eu à cœur de soutenir et de mettre en avant le live. Pour la première fois, le public pourra voter pour ses artistes/titres pre´fe´re´s jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes seront donc ouverts du lundi 10 octobre a` partir de 12h, jusqu’au 18 novembre à midi, sur nrj.fr et mytf1.fr dans chacune des catégories. La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société WORLDLINE, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.