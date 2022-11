NRJ Music Awards 2022 - Rosalia « Despecha »

Attention, Rosalia est dans la place sur la scène des NRJ Music Awards ! Cette chanteuse-compositrice espagnole a déjà collaboré avec les plus grands depuis ses débuts. ROSALÍA s'est imposée comme l'une des artistes féminines les plus en vue sur la scène musicale internationale. Elle casse les codes de la musique pop. Sorti l'an dernier, son album Motomami est certifié Disque d'Or en France avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Ce projet acclamé par les critiques du monde entier a été porté par le single « La Fama » feat. The Weeknd. Certifié Single de Diamant en France avec plus de 50 millions d'écoutes, le titre a été un succès en radio comme en streaming et s'est classé #1 du top Shazam France. ROSALÍA a aussi offert en septembre dernier la réédition Motomami +, incluant le hit de l'été 2022, « Despecha », le morceau est déjà certifié Single d'Or en France avec plus de 20 millions de streams. Actuellement en tournée mondiale, ROSALÍA sera en concert événement à l'Accor Arena de Paris le 18 décembre. Ce soir, Rosalia interprète en direct « Despecha » et vient défendre son Award « Révélation Internationale » face à Burna Boy,Dermot Kennedy, Gayle, Rema, Sofia Carson et Yungblud. Sera-t-elle récompensée ? Mettez-vous au rythme des sons pop/reggaeton.