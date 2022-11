NRJ Music Awards 2022 - Soolking « Suavamente » en compétition

Le rappeur Soolking est présent ce soir sur la scène du Palais des Festivals et Congrès de Cannes et est nommé dans deux nouvelles catégories venues s’ajouter au palmarès de cette 24è édition : Social Hit de l’année, avec le titre « Balader » – Soolking & Niska et l’award de la meilleure Reprise / Adaptation de l’année, avec «Suavemente» – Soolking. Quel(s) award(s) remportera Soolking ce soir ? Les résultats sont entre les mains du public ! Voir sa prestation Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022