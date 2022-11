NRJ Music Awards 2022 - Soprano et Gradur « Venga Mi » en compétition

Ce soir, pour cette 24è édition des NRJ Music Awards, Soprano et Gradur, en lice dans la catégorie « Chanson francophone de l’année », viennent mettre le feu sur la scène du Palais des Festivals et Congrès de Cannes avec leur titre « Venga Mi » en compétition dans la catégorie « Collaboration Francophone » face à Angèle & Damso – « Démons », Bigflo & Oli feat Julien Doré – «Coup de Vieux», Zadju & Ronisia – «Toko Toko», Orelsan feat. SKREAD – « Ensemble », ZEG P feat. Hamza & SCH – « Fade Up ». Quelle ambiance de folie !! L’ex-coach de The Voice Kids vient défendre en direct ses awards dans deux catégories : « Artiste masculin francophone de l’année » face à Keen’V, Amir, Kendji Girac, Orelsan, Slimane, M Pokora, Stromae, Tayc, et la nouvelle catégorie venue s’ajouter au palmarès de cette nouvelle édition « Tournée francophone de l’année » face à Grand Corps Malade, Indochine, Julien Doré, Juliette Armanet, Orelsan, Clara Luciani. c’est à vous public que revient le pouvoir de décider qui remportera l’award de la « Chanson francophone » que le public vote en direct tout au long de l’émission ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022