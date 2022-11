NRJ Music Awards 2022 - Stromae « La Solassitude »

C’est un honneur ce soir que nous fait Stromae de venir interpréter en direct son titre « La Solassitude» tiré de son dernier album « Multitude ». L’auteur-compositeur-interprète et producteur belge de « Alors on danse » défend ce soir 2 awards : la nouvelle catégorie « Clip francophone » avec le titre « Mon amour » en collaboration avec la chanteuse et actrice cubano-américaine de « Crying in the Club » et dans la catégorie « Artiste masculin francophone » face à Keen’V, Amir, M. Pokora, Orelsan, Slimane, Soprano, Kendji Girac, Tayc. Allez, on vous met les paroles du premier couplet et refrain à reprendre en chœur : Enchanté, moi, c'est Nicolas Vas-y viens, on boit un verre Ou si tu veux, on l'fait tout d'suite Vite, puis j'te ramène après Bouge pas, laisse-toi aller Pour un soir je serai ton hôte Qu'est-ce qu'y a, t'hésites ou quoi? Si c'est pas toi ce sera une autre Les plans cul, c'est mon quotidien Mais difficile de m'confier C'était pas mal mais on s'quitte demain Faudrait quelqu'un pour me conseiller Le problème, c'est la routine Quand les jours se ressеmblent C'qui me tue, c'est l'еnnui Est-ce qu'on finira ensemble ? Le célibat me fait souffrir de solitude La vie de couple me fait souffrir de lassitude Le célibat me fait souffrir de solitude La vie de couple me fait souffrir de lassitude Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022