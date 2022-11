NRJ Music Awards 2022 - Très touché, Renaud reçoit l’Award d’Honneur remis par Louane

L’émotion est au rendez-vous ! Renaud dont on connait sa carrière hors normes et ses multiples grands succès, reçoit ce soir lors de la cérémonie des NRJ Music Awards, une belle récompense : l'award d'honneur, remis en direct par Louane. C'est pour couronner cette carrière incroyable et célébrer l’amour que lui porte le grand public depuis plus de 40 ans. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022