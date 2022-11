NRJ Music Awards 2022 - Yungblud et Louane « Tissues »

Auteur, compositeur, interprète, ce jeune artiste britannique Yungblud âgé de 25 ans fait partie des étoiles montantes de cette génération. Avec plus de 3.5 milliards de streams dans le monde et plus de 7.5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, le monde découvre YUNGBLUD en 2018 avec son EP éponyme déjà plein de maturité, prouvant qu’il existe une voix qui ne craint pas de s’élever abordant des thèmes allant de la gentrification à la privation des droits civiques en passant par la dépendance, transformant chaque morceau en un hymne révélant son pouvoir cathartique. Son dernier single explosif « Memories » en collaboration avec l’iconique WILLOW et interprété pour la toute première fois en live à l'Olympia devant un public français déchaîné, cumule aujourd’hui près de 30 millions de streams dans le monde. Ce Soir, Yungblud chante en duo avec Louane « Tissues » C’est dans deux catégories que Yungblud vient défendre ce soir sa place : la première toute nouvelle “Reprise / Adaptation” où il concourt avec son tube rock alternatif, pop punk et hip hop “Tissues” et la deuxième « Révélation Internationale » face à Burna Boy,Dermot Kennedy, Gayle, Rema, Sofia Carson et Rosalia. Qui sera récompensé ce soir ? C’est le public qui a choisi en votant depuis un mois. Découvrez. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2022 du vendredi 18 novembre 2022