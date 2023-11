NRJ Music Awards 2023 - BigFlo et Oli feat MC Solaar « Bons élèves »

Lors des NRJ Music Awards 2023, BigFlo et Oli se sont joints à MC Solaar pour une performance spéciale de leur morceau "Bons Élèves." Une collaboration qui a électrisé la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, unissant générations et talents dans un moment inoubliable. BigFlo et Oli concourent dans la catégorie « Groupe – Duo francophone » face à Louise Attaque, Ofenbach et Trinix. Seul le public décide de l’award qui sera attribué à un de ces artistes. Et vous, vous avez voté ? Si pas encore fait, il est encore temps… NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023