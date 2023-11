NRJ Music Awards 2023 - Chiloo « Au bord de la mer » en compétition

Lors des NRJ Music Awards 2023, Chiloo a offert une performance enchanteresse avec sa chanson "Au Bord de la Mer". Sa prestation captivante a transporté le public dans un voyage musical paisible, créant un moment mémorable lors de cet événement musical incontournable. Chiloo, artiste talentueux, a su transmettre une atmosphère apaisante et une connexion profonde à travers sa musique. "Au Bord de la Mer" est une chanson qui évoque la tranquillité, le bruit des vagues et l'évasion vers la mer. Avec sa voix envoûtante et sa mélodie douce, Chiloo a su captiver les spectateurs, les plongeant dans une ambiance sereine et relaxante. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, montrant la capacité de Chiloo à créer une musique qui apaise l'âme. Une soirée des NRJ Music Awards marquée par cette performance spéciale et par l'émotion partagée avec le public. Chiloo concoure dans la catégorie « révélation francophone » face à Bianca Costa, Calema, Joseph Kamel, Nuit Incolore, Vacra NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023