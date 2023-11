NRJ Music Awards 2023 - Claudio Capéo "Si j'avais su" en compétition

Tiré de son dernier album intitulé « Rose des vents », Claudio Capéo vient interpréter ce soir à l’occasion de la 25è édition des NRJ Music Awards son titre émouvant « Si j’avais su ». Claudio Capéo est devenu incontournable et fait partie des artistes préférés des Français. Claudio Capéo est nommé dans deux catégories « Collaboration francophone » pour son titre « Chez toi » en duo avec Slimane, face à Benson Boone & Philippine Lavrey - “In the stars”, Kendji Girac & Vianney - “Le Feu”, Soolking & Gazo - “Casanova” Vianney & Ed Sheeran - “Call on me » et « Artiste masculin francophone » face à David Guetta, Kendji Girac, Pierre de Maere, Ridsa, Slimane et Vianney. Remportera-t-il un Award ce soir ? Le public a pu voter depuis le 2 octobre jusqu’à ce jour, le 10 novembre à midi. Nikos Aliagas dévoile le titre vainqueur. Cliquez sur la vidéo pour voir… NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023