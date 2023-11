NRJ Music Awards 2023 - 3 - « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey -

Votez pour la chanson « In the stars » de Benson Boone & Philippine Lavrey , nommée dans la catégorie Chanson Francophone de l’année 2023. Vous pouvez d’ores et déjà VOTER pour « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey -, envoyez 3 par SMS AU 72 500 (0,99€ + PRIX SMS) les modalités du vote à retrouver sur MYTF1 Rendez-vous VENDREDI 10 novembre 2023 pour la 25ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.