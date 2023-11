NRJ Music Awards 2023 -Isabelle Adjani et Gaetan Roussel "Les Courants d’air"

Invitée à la cérémonie, Isabelle Adjani, l'icône indomptable, revient à la chanson avec "Adjani, bande originale", un projet musical attendu et palpitant après le légendaire album de Serge Gainsbourg et son tube inoubliable « Pull Marine ». Pour ce nouveau voyage musical hypnotique, accompagnée par une dream team de 12 duos exceptionnels (Benjamin Biolay, Etienne Daho, Gaëtan Roussel, Seal, Simon Le Bon de Duran Duran, Christophe, Akhenaton, et Youssou N'dour), l’artiste embarque les auditeurs dans un voyage musical enivrant. Sous la houlette de Pascal Obispo, cet album fusionne plus de 15 ans de créativité artistique et musicale. Sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS, Isabelle Adjani dévoile en primeur sa magie avec "Les courants d’air", son duo électrisant avec Gaëtan Roussel. Une performance qui promet d'embraser la soirée, élevant cet événement déjà exceptionnel vers des sommets musicaux inégalés. Get ready for the musical ride of a lifetime !. NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023