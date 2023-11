NRJ Music Awards 2023 - Jain « Night heights » « Makeba » en compétition

Heights" et "Makeba". Sa prestation dynamique fait danser le public, créant une atmosphère électrique lors de cet événement musical incontournable. Jain a su mélanger avec brio des rythmes enjoués et des mélodies entrainantes, transportant le public dans un voyage musical captivant. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, mettant en lumière le talent exceptionnel de Jain en tant qu'artiste polyvalente. Une 25è édition des NRJ Music Awards marquée par cette prestation mémorable et par l'énergie contagieuse qu'elle a apportée. Jain concoure dans la catégorie « Artiste féminine francophone » face à Vitaa, Juliette Armanet, Louane, Mentissa , Santa , Shay NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023