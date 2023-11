NRJ Music Awards 2023 - Joseph Kamel « Celui qui part » en compétition

A l’occasion de la 25è édition des NRJ Music Awards, Joseph Kamel a livré une performance émouvante avec sa chanson "Celui qui part" issu de son album « Miroirs ». Sa prestation captivante a touché le public en plein cœur, créant un moment mémorable lors de cet événement musical incontournable. Joseph Kamel a su transmettre une profonde émotion à travers sa musique, transportant le public dans un voyage musical sincère. "Celui qui part" est une chanson poignante qui évoque les adieux et les au revoir. Avec sa voix expressive et ses paroles émotionnelles, Joseph Kamel a su captiver les spectateurs, les plongeant dans une ambiance mélancolique et réfléchie. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, montrant la capacité de Joseph Kamel à créer une musique qui touche l'âme. Une soirée des NRJ Music Awards 2023 marquée par cette performance spéciale et par l'émotion partagée avec le public. Joseph Kamel concoure ce soir dans la catégorie « Révélation francophone » face à Bianca Costa, Calema, Nuit Incolore, Vacra et Chiloo NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023