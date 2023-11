NRJ Music Awards 2023 - Kendji Girac et Vianney « Le Feu » en compétition

Kendji Girac et Vianney ont uni leurs voix avec une belle complicité sur la scène du Palais des Festivals de Cannes lors des NRJ Music Awards 2023. Ensemble, ils ont offert une interprétation mémorable de leur titre "Le Feu," scellant ainsi leur amitié dans la musique. Leur titre « Le feu » est nommé dans la catégorie « Chanson francophone » soumis aux votes du public depuis lundi 6 novembre jusqu’à ce soir pendant l’émission Ces artistes concourent face à « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane, « Enfant de » - Pierre de Maere, « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Popcorn Salé » - Santa et « Secret » - Louane. Les artistes défendent aussi leur titre dans la catégorie « Collaboration francophone » soumis aux votes depuis le 2 octobre jusqu’à ce soir, le 10 novembre. Qui remportera l’awards ? Découvrez-le en cliquant NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023