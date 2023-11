NRJ Music Awards 2023 - Loreen « Is it love » « Tattoo » en compétition

Première femme et seconde personne dans l’histoire à gagner l’Eurovision deux fois avec « Euphoria » en 2012 et « Tattoo » en 2023, Loreen a le pouvoir singulier de rendre l’Europe unanime. Son dernier single « Tattoo » a mis tout le monde d’accord. Accompagné d’une performance emblématique lors de l’Eurovision 2023, il lui permet d’accéder à la victoire, de marquer l’histoire du concours et de partir à la conquête des pays Européens. Du haut de ses 800 millions de streams et de ses 12 millions d’auditeurs mensuels, Loreen vient exceptionnellement à Cannes aux NRJ Music Awards entre 2 dates de sa tournée Européenne sold out dont la scénographie est signée par Tobias Rylander, déjà connu pour son travail avec le Renaissance World Tour de Beyoncé et la performance de « Tattoo » à l’Eurovision.. Loreen a enflammé la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes avec un medley de ses chansons "Is It Love" et "Tattoo". Sa performance électrisante a captivé le public, créant une atmosphère envoûtante lors de cet événement musical incontournable. Loreen, l'artiste suédoise à la voix puissante, a su fusionner ces deux succès pour offrir un moment inoubliable. "Is It Love" et "Tattoo" sont des chansons emblématiques qui ont marqué la carrière de Loreen. Avec sa présence scénique captivante et son talent vocal, elle a su transporter les spectateurs dans un voyage musical émotionnel. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, rappelant la magie de la musique et la puissance de Loreen en tant qu'artiste. Une soirée des NRJ Music Awards marquée par cette prestation incroyable et par l'émotion partagée avec le public. Loreen s’inscrit dans deux catégories : « Révélation internationale » face à Ayra Starr, Becky G, David Kushner, Karol G et Libianca et « Chanson internationale » face à “Rush”- Ayra Starr, “Miracle” - Calvin Harris & Ellie Goulding, "Dance The Night" - Dua Lipa, “Eyes Closed” - Ed Sheeran, "Waves" - Imagine Dragons, “Tattoo”- Loreen, "The Loneliest" – Måneskin, “Flowers” - Miley Cyrus NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023