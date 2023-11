NRJ Music Awards 2023 - Louane « Avenir » « On était beau » « Donne-moi ton cœur » « Les étoiles »

Aux NRJ Music Awards 2023, Louane a ébloui la scène avec une performance exceptionnelle, offrant un medley de ses hits emblématiques. De "Avenir" à "On était beau", en passant par "Donne-moi ton cœur" et "Les étoiles", chaque note était une invitation à un voyage musical inoubliable. Louane, avec sa voix envoûtante et son charisme unique, a captivé le public, créant une atmosphère magique lors de cet événement musical incontournable. Ces chansons, véritables joyaux de son répertoire, ont résonné dans les cœurs, rappelant le talent intemporel de Louane. Une soirée des NRJ Music Awards 2023 marquée par la grâce et l'émotion, offrant un moment inoubliable avec l'une des voix les plus captivantes de la scène musicale française. NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023