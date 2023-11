NRJ Music Awards 2023 -Louane "Secret", élue chanson francophone de l'année

Dix ans que le public l’aime et qu’elle émeut les Français à travers ses chansons et au cinéma. Louane n’a que 26 ans, mais a déjà vécu 1 000 vies. Déjà lauréate de deux NRJ Music Awards, et pas que, ce soir, à l’occasion de la 25è édition des NRJ Music Awards en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a touché le public en plein cœur avec son titre « Secret » tiré de son 4è album intitulé « Sentiments », qu’elle défend dans la catégorie « Artiste féminine francophone » face à Jain, Juliette Armanet, Mentissa, Santa, Shay et Vitaa. Ainsi l’artiste concoure aussi dans la catégorie « La chanson francophone de l’année » face à « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane, « Popcorn Salé » - Santa et «Enfant de » - Pierre de Maere Qui remportera l’Award ce soir ? NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023