NRJ Music Awards 2023 - Louane très émue reçoit l'award de la chanson francophone de l'année

Louane touchée en plein coeur reçoit l'award de la chanson francophone de l'année 2023 lors de la cérémonie des NRJ Music Awards avec son titre « Secret » tiré de son 4è album intitulé « Sentiments », qu’elle défendait aussi dans la catégorie « Artiste féminine francophone » et dans la catégorie « La chanson francophone de l’année » face à « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane, « Popcorn Salé » - Santa et «Enfant de » - Pierre de Maere NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023