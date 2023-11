NRJ Music Awards 2023 - Maneskin « Beggin » « I wanna be your slave » « baby said » « the loneliest » en compétition

Le groupe italien Maneskin a offert une performance incroyable ce soir sur la scène de cette 25è édition des NRJ Music Awards, en interprétant un medley de leurs chansons à succès, dont "Beggin", "I Wanna Be Your Slave", "Baby Said", et "The Loneliest". Leur prestation a captivé le public, créant une atmosphère électrique lors de cet événement musical incontournable. Maneskin, avec leur style rock unique et leur présence scénique magnétique, a su livrer un spectacle inoubliable. Le medley des chansons de Maneskin a offert une expérience musicale variée, passant de l'énergie brute de "Beggin" à la sensualité de "I Wanna Be Your Slave" et à l'intensité de "Baby Said" et "The Loneliest". Avec leur charisme et leur talent musical exceptionnel, Maneskin a su conquérir le public, les plongeant dans un voyage musical émotionnel et électrisant. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, rappelant la diversité et l'innovation de la musique de Maneskin. Les NRJ Music Awards 2023 ont été marqués par cette prestation exceptionnelle et par l'énergie contagieuse qu'elle a apportée à la soirée. Maneskin concoure dans la catégorie « Chanson internationale » face à “Rush”- Ayra Starr, “Miracle” - Calvin Harris & Ellie Goulding, "Dance The Night" - Dua Lipa, “Eyes Closed” - Ed Sheeran, "Waves" - Imagine Dragons, “Tattoo”- Loreen, "The Loneliest" – Måneskin, “Flowers” - Miley Cyrus et Loreen avec « Tattoo » et dans la catégorie « Groupe -duo international » face à Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Linkin Park et OneRepublic et enfin dans la catégorie « Clip international » face à "Dance The Night"- Dua Lipa, "Eyes Closed"- Ed Sheeran, "Flowers" - Miley Cyrus, "Vampire" - Olivia Rodrigo, "Unholy"- Sam Smith & Kim Petras et "Anti-Hero" - Taylor Swift NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023