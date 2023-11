NRJ Music Awards 2023 - Maneskin « Honey (are u coming) » en compétition

Le nouveau phénomène Rock mondial ! Le groupe fait escale à Cannes aux NRJ Music Awards au milieu de sa nouvelle tournée planétaire juste après avoir joué dans un Madison Square Garden de New York archi complet ! Après avoir été adoubés par les Rolling Stones qui les ont embarqués en tournée, les italiens de Måneskin triomphent désormais sur toutes les scènes du monde. Avec 9,2 milliards de streams à leur actif et 324 certifications dans le monde, dont 56 Or, 251 Platine et 17 Diamant, Måneskin a atteint le sommet des charts radio mondiaux avec « The Loneliest » et « Baby Said ». C’est sur la scène des NRJ Music Awards 2023 que le groupe pop rock italien Maneskin a enflammé le public avec leur titre audacieux "Honey (Are U Coming)". Leur performance énergique a électrisé le public, créant une ambiance envoûtante lors de cet événement musical incontournable. Maneskin, connu pour leur style rock et leur présence scénique captivante, a su apporter une dose d'audace à la soirée. "Honey (Are U Coming)" est une chanson qui incarne la provocation et l'attitude rebelle du groupe. Avec leur énergie débordante et leur charisme, Maneskin a su faire vibrer les spectateurs, les incitant à danser et à se joindre à la fête. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, démontrant une fois de plus la capacité de Maneskin à repousser les limites de la musique et à créer une expérience électrisante. Une soirée des NRJ Music Awards marquée par cette prestation audacieuse et par l'énergie partagée avec le public. Maneskin concoure dans la catégorie « Chanson internationale » face à “Rush”- Ayra Starr, “Miracle” - Calvin Harris & Ellie Goulding, "Dance The Night" - Dua Lipa, “Eyes Closed” - Ed Sheeran, "Waves" - Imagine Dragons, “Tattoo”- Loreen, "The Loneliest" – Måneskin, “Flowers” - Miley Cyrus et Loreen avec « Tattoo » NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023