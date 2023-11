NRJ Music Awards 2023 - Mika « C’est la vie » en compétition

Star internationale, artiste multi-facettes, Mika fait son grand retour dans la prochaine édition de The Voice en tant que coach. Mais en attendant, Mika nous fait l’honneur d’interpréter, sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, son nouveau titre « C’est la vie » tiré de son album intime et 100 % français « Apocalypse Calypso ». Bel hommage que rend l’artiste à sa mère décédée il y a un peu plus de deux ans. Les fans ont pu découvrir ce single lors du grand show de la finale de la coupe du monde de rugby en octobre. Découvrez-le