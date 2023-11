NRJ Music Awards 2023 - Nuit Incolore « Dépassé » en compétition

Depuis quelques mois, ce jeune chanteur de 22 ans a vu sa cote de popularité grimper en flèche sur les réseaux sociaux. Ce soir, Nuit Incolore interprète en direct son dernier single « Dépassé » aux sonorités pop affiche plus de 13 millions de streams sur les plateformes. Les NRJ Music Awards 2023 ont été l'occasion pour lui de briller et de partager sa musique avec un public plus large, laissant présager un avenir prometteur pour cet artiste talentueux. Nuit Incolore concoure dans la catégorie « révélation francophone » face à Bianca Costa, Calema, Chiloo, Joseph Kamel, Vacra. NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023