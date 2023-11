NRJ Music Awards 2023 - Paul Russel « Lil boo thang »

Invité sur la scène des NRJ Music Awards 2023, Paul Russel a enflammé la scène avec sa chanson captivante "Lil Boo Thang". Sa performance a créé une atmosphère électrique, mettant le public en effervescence lors de cet événement musical incontournable. Paul Russel, artiste talentueux à la voix envoûtante, a su captiver les spectateurs et les inviter à se laisser emporter par la musique. Sensation sur Tik Tok, Paul Russell débarque sur la planète Hits avec son titre Lil Boo Thang qui affole les charts partout dans le monde. Sorti il y a quelques semaines, le titre cumule déjà 63 millions d’écoutes. "Lil Boo Thang" est une chanson qui incarne la passion et la séduction. Avec sa présence scénique magnétique et sa mélodie entraînante, Paul Russel a su faire vibrer le public, les incitant à danser et à se perdre dans le rythme envoûtant de la chanson. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, montrant la capacité de Paul Russel à créer une expérience musicale électrisante. Une soirée des NRJ Music Awards marquée par cette prestation captivante et par l'énergie partagée avec le public. NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023