NRJ Music Awards 2023 - Philippine Lavrey et Benson Boone « In the stars » en compétition

Lors des NRJ Music Awards 2023, Philippine Lavrey et Benson Boone ont illuminé la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes avec leur performance de "In the Stars". Philippine Lavrey et Benson Boone en duo ont transporté le public vers les étoiles, créant un moment magique et mémorable lors de l'événement. Le duo Philippine Lavrey et Benson Boone concourent dans la catégorie « Collaboration francophone » face à Slimane & Claudio Capéo - “Chez toi”, Kendji Girac & Vianney - “Le Feu”, Soolking & Gazo - “Casanova” Vianney & Ed Sheeran - “Call on me ». Ainsi dans la « La chanson francophone de l’année » face à « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane , « Enfant de » - Pierre de Maere, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Popcorn Salé » - Santa et « Secret » - Louane. Remportera-t-il un Award ce soir ? Le public a pu voter depuis le 2 octobre jusqu’à ce jour, le 10 novembre à midi. Nikos Aliagas dévoile le titre vainqueur. Cliquez sur la vidéo pour connaitre les résultats… NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023