NRJ Music Awards 2023 - Pierre de Maere - « Enfant de » en compétition

Lors des NRJ Music Awards 2023, Pierre de Maere interprète sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes sa chanson émouvante "Enfant de". Sa performance captivante a touché le public en plein cœur, créant un moment mémorable lors de cet événement musical incontournable. Pierre de Maere, artiste talentueux, a su transmettre une profonde émotion à travers sa musique, transportant le public dans un voyage musical sincère. "Enfant de" est une chanson qui évoque l'identité et le voyage de la vie. Avec sa voix expressive et ses paroles poétiques, Pierre de Maere a su captiver les spectateurs. Ce soir Pierre de Maere concoure dans la catégorie « Artiste masculin francophone » face à David Guetta, Kendji Girac, Pierre de Maere, Ridsa, Slimane et Vianney et la catégorie « La chanson francophone de l’année » face à « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane , « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Popcorn Salé » - Santa et « Secret » - Louane NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023