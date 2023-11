NRJ Music Awards 2023 - Santa « Popcorn salé » en compétition

Santa a enflammé la scène avec sa chanson entraînante "Popcorn Salé". Sa performance a fait vibrer le public, créant une atmosphère festive et pleine d'énergie. Le rythme entraînant de la chanson a incité tout le monde à danser et à se joindre à la fête. C'était un moment mémorable qui a ajouté une touche de dynamisme et de joie à l'événement. Santa a su apporter un brin de folie et une ambiance festive avec "Popcorn Salé", laissant une empreinte positive dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents. Une prestation qui a rappelé que la musique peut être un véritable catalyseur de plaisir et de bonne humeur. L’artiste concoure pour la catégorie « La chanson francophone de l’année » face à « Chez toi » - Claudio Capéo & Slimane , « Enfant de » - Pierre de Maere, « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Popcorn Salé » - Santa et « Secret » - Louane NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023