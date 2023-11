NRJ Music Awards 2023 - Slimane et Claudio Capéo « Chez toi » en compétition

C’est en duo que Slimane et Claudio Capeo ont associé leur voix pour nous offrir leur collaboration de « Chez toi ». Nommés tous deux dans les catégories « Artiste Masculin Francophone » et « Collaboration Francophone ». Ainsi dans la catégorie « La chanson francophone de l’année » face à « In the stars » - Benson Boone & Philippine Lavrey, « Le feu » - Kendji Girac featuring Vianney, « Popcorn Salé » - Santa et « Secret » - Louane et « « Enfant de » - Pierre de Maere. C’est vous public qui décidez en ayant pu voter du 2 octobre au 10 novembre midi pour élire dans chaque catégorie votre ou vos artiste(s) préférés. C’est pendant cette 25è édition des NRJ Music Awards sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, que vous aurez les résultats. A vous de découvrir… NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023