NRJ Music Awards 2023 - Slimane – « La recette » « Avant toi » « Viens on s’aime » en compétition

Prochain coach de « The Voice Kids », Slimane, la voix en or du succès, illumine les NRJ Music Awards avec son charisme et son talent incontestable. Son parcours musical exceptionnel, couronné par une victoire à "The Voice" en 2016, en fait le mentor idéal pour guider la nouvelle génération de talents. Sa bienveillance et son expertise promettent des moments émouvants et inspirants pour les jeunes participants. L’artiste nous interprète un florilège de ces derniers tubes « La recette » »Avant toi » « Viens on s’aime » sur la scène des NRJ Music Awards, 25è édition présentée par Nikos Aliagas. NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023