NRJ Music Awards 2023 - Vacra «Tiki taka» en compétition

Lors des NRJ Music Awards 2023, Vacra a fait vibrer la scène avec son titre entraînant "Tiki Taka" issu de son album « Galatée ». Sa performance dynamique a mis le public en ébullition, créant un moment mémorable lors de cet événement musical incontournable. Vacra, l'artiste au talent indéniable, a su insuffler une énergie contagieuse à la scène, incitant le public à danser et à participer à la fête. "Tiki Taka" est une chanson qui incarne la joie de vivre et l'esprit festif. Avec sa voix percutante et ses rythmes entraînants, Vacra a su captiver les spectateurs, les plongeant dans une ambiance festive et joyeuse. Cette performance restera gravée dans les mémoires de tous les amateurs de musique qui ont eu la chance d'y assister, montrant la capacité de Vacra à créer une musique qui fait bouger et qui procure du plaisir. Une soirée des NRJ Music Awards marquée par cette performance électrisante et par l'enthousiasme partagé avec le public. Vacra concoure ce soir dans la catégorie « Révélation francophone » face à Bianca Costa, Calema, Nuit Incolore, Joseph Kamel et Chiloo NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023