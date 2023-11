NRJ Music Awards 2023 - Vianney et Zazie « Comment on fait » en compétition

Lors des NRJ Music Awards 2023, les deux coachs de The Voice, Vianney et Zazie, que nous retrouverons très bientôt, ont mis le feu à la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes avec leur performance enflammée de "Comment on fait". Le public a été transporté dans un tourbillon de musique et d'émotion. Une véritable alchimie musicale s'est créée, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires de cette soirée exceptionnelle. Cette collaboration entre les deux artistes a apporté une bouffée d'air frais à l'événement, captivant à la fois les jeunes mélomanes et les fans de longue date. Une prestation qui a su mêler la jeunesse de la musique à la maturité des voix de Vianney et Zazie, créant une synergie électrisante. Une soirée inoubliable pour tous les amoureux de la musique qui ont eu la chance d'y assister. Vianney nommé dans plusieurs catégories telles que « Collaboration francophone » en duo avec Kendji Girac pour le titre « Le feu » et pour son duo duo avec Ed Sheeran - “Call on me” ; « Clip Francophone » pour "Keep it Simple" avec Mika et dans la troisième catégorie « Artiste masculin francophone » - Quel(s) award(s) remportera-t-il ce soir ? Cliquez pour connaitre les résultats NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023