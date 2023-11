NRJ Music Awards 2023 - Vitaa - « Je n’oublie pas » en compétition

Marraine de la Star Ac’ 2023 et ce soir aux NRJ Music Awards 2023, Vitaa a illuminé la scène avec sa chanson émouvante "Je n’oublie pas". Sa performance captivante a touché le public en plein cœur, créant un moment mémorable lors de cet événement musical incontournable. Vitaa a su allier à la perfection sa voix puissante à une présence scénique envoûtante, transportant le public dans un voyage musical intense. Cet instant restera gravé dans les mémoires de tous les fans de musique qui ont eu la chance d'y assister, prouvant une fois de plus le talent exceptionnel de Vitaa en tant qu'artiste. Une 25è édition des NRJ Music Awards qui a été marquée par cette performance incroyable et par l'émotion partagée avec le public. Vitaa concoure dans la catégorie « Artiste féminine francophone » face à Jain, Juliette Armanet, Louane, Mentissa , Santa , Shay NRJ Music Awards 2023 du vendredi 10 novembre 2023